الجزائر.. رفع الحصانة عن برلماني لمحاكمته بقضايا فساد

صادقت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الجزائري، يوم الأربعاء، على قرار رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة، لتمكين القضاء من متابعته بتهم فساد مالي وسياسي، جرى ارتكابها في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وينفي طليبة ضلوعه بقضايا فساد ودفع رشاوى سياسية لتمكينه من الترشح للانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2017.

وطلب وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، الإثنين الماضي، من البرلمان، تفعيل إجراءات قانونية لرفع الحصانة عن نائب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بهاء الدين طليبة، لتمكين جهاز القضاء من محاكمته بتهم فساد.

وأثار طليبة جدلًا كبيرًا في الجزائر، بدفاعه المستمر عن مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لعبدالعزيز بوتفليقة، والذي أطاحت به مظاهرات مليونية ما تزال مستمرة منذ 22 فبراير الماضي.