القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح نبيل القروي مجددًا

رفض القطب القضائي المالي في تونس مساء الأربعاء مجددًا، الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، بعد أيام قليلة من صعوده إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك رغم التحركات التي قام بها حزب ”قلب تونس“، للإفراج عن رئيسه، للمشاركة في الحملة الانتخابية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، خلال الأيام القادمة.

وتم إيقاف القروي يوم 23 أغسطس/ آب، تنفيذًا لمذكرة جلب صدرت ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف، في قضية مرفوعة عليه من قبل منظمة ”أنا يقظ“ منذ 3 سنوات، بسبب اتهامه بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

ورفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر/ أيلول، طلبًا للإفراج عنه.