مصادر لـ ”إرم نيوز“: ”نداء تونس“ تتجه لدعم المرشح نبيل القروي

كشفت مصادر قيادية في حركة ”نداء تونس“ أن الحركة ستعلن نهاية الأسبوع الجاري دعمها للمرشح الرئاسي عن حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ضد المرشح المستقل قيس سعيد.

وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لـ ”إرم نيوز“، بأن قيادات حركة ”نداء تونس“ والمكاتب المحلية ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل، للإعلان رسميًا عن دعمها لمرشح حزب ”قلب تونس“ المسجون نبيل القروي، وذلك بعد أن كانت دعمت المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي في الدورة الأولى للاستحقاق الرئاسي.

ويعتبر نبيل القروي أحد أهمّ مؤسسي حزب نداء تونس العام 2012، حيث قاد حملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في رئاسيات 2014، قبل أن يستقيل من الحزب بعد خلافه مع حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل.

وأعلنت هيئة الانتخابات رسميًا الثلاثاء، اجتياز كل من قيس سعيد ونبيل القروي لدورة رئاسية ثانية، بعد فوزهما في الدورة الأولى للاستحقاق الرئاسي.

وأسفرت النتائج عن حصول قيس سعيد على 18.4 % من الأصوات (620711 صوتًا)، ونبيل القروي على 15.58 % من الأصوات (525517 صوتًا) .

وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، في وقت سابق، إن موعد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيكون إما يوم 29 أيلول/سبتمبر الجاري، أو 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وعلى أقصى تقدير يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019 .

وأضاف فاروق بوعسكر أن ”رزنامة الدورة الثانية من الرئاسية مرتبطة بالطعون التي تمر بمرحلة أولى وثانية، حيث ستذهب هيئة الانتخاب إلى أقصى المواعيد بحال دخلت الطعون في المرحلة الثانية.