الرئيس الموريتاني يتعهد بتطبيع العلاقة مع المعارضة

تعهد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتطبيع العلاقة مع المعارضة، خلال لقاء جمعه، اليوم الثلاثاء، مع اثنين من أبرز رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة له.

وأكد ولد الغزواني خلال لقاءين منفردين مع كل من المرشح الرئاسي ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود، والنائب البرلماني ورئيس حزب الصواب عبدالسلام ولد حرمه، أنه سيلتقي جميع القيادات المعارضة، في إطار مساعيه لتطبيع العلاقة بين النظام والمعارضة، مطالبًا بتقديم مقترحات في هذا المجال.

وقال ولد مولود، في تصريحات صحفية بعيد لقائه ولد الغزواني، إن اللقاء كان بطلب من الرئيس، وإنه كان إيجابيًا.

وسبق لولد الغزواني أن التقى خلال الأيام الأخيرة زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية إبراهيم ولد البكاي، وعددًا من رؤساء الأحزاب المعارضة التي دعمته خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالإضافة إلى رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه.

ويعتبر لقاء اليوم أول لقاء يجمع بين ولد الغزواني وولد مولود؛ إحدى الشخصيات التي نافسته في الانتخابات الأخيرة، ووجهت له الكثير من النقد.

ورجحت المصادر أن يلتقي ولد الغزواني، خلال الأيام المقبلة، الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق بيرام ولد الداه ولد عبيد، والمرشح الرئاسي الآخر والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، في إطار مساعيه لتهدئة الوضع السياسي في البلاد.