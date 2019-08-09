موريتانيا.. الإعلان عن أول حكومة في عهد الغزواني بمشاركة 5 نساء

أعلن ليل الخميس عن تشكيلة أول حكومة في عهد الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أكثر من أسبوع على تكليف شخصية تكنوقراطية بتشكيلها، هو إسماعيل ولد الشيخ سيديا.

وشهدت الحكومة الجديدة تعديلات في هيكلة بعض الوزارات، أبرزها فصل قطاعي الاقتصاد والمالية، الذين تم دمجهما خلال السنوات الأخيرة في وزارة واحدة، كما تم استحداث وزارة تحمل اسم وزارة الاقتصاد والصناعة، ألحقت بها وزارة منتدبة مكلفة بمهمة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية.

وتم تغيير تسمية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لتصبح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وذلك بإلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالموريتانيين بالخارج، وإلحاق مهامها بوزارة الخارجية.

وشهدت التشكيلة الجديدة، إلغاء وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني، ووُزعت مهامها على وزارتين جديدتين هما، وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني، ووزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني.

وتم سحب قطاعات من بعض الوزارات التي بقيت قائمة، وإلحاقها بوزارات أخرى.

واحتفظت الحكومة الجديدة، بخمسة وزراء كانوا في حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، حيث احتفظ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمنصب وزير الخارجية، الذي تم تعيينه فيه نهاية العام الماضي بعد انتهاء مهامه كمبعوث أممي في اليمن.

كما احتفظت الناهة منت مكناس، بمنصبها في الحكومة الجديدة، وهي التي ترأس ثالث أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، إضافة إلى وزير الإسكان السابق الناني ولد شروقة، الذي أسندت له حقيبة الصيد، كما احتفظ وزير النفط محمد ولد عبدالفتاح بمنصبه كوزير للنفط والطاقة، واحتفظ وزير التعليم العالي السابق سيدي ولد سالم بنفس المنصب.

وضمت الحكومة الجديدة 28 وزيرًا من بينهم 5 نساء، إضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة، بعضهم كان يعمل في مؤسسات دولية خارج البلاد.