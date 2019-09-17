بعد تأجيل إعلانها.. هل تحدث مفاجأة في نتائج رئاسيات تونس؟

ألمح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، إلى أنه من الممكن أن تحدث مفاجأة في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال نبيل بفون، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة قررت تأجيل الإعلان عن النتائج المبدئية للانتخابات التي كانت مقررة في الثانية عشرة، منتصف النهار.

وأفاد مصدر خاص في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنّه من غير المستبعد إسقاط ترشح نبيل القروي، ما يعني آليًا مرور مرشح النهضة عبد الفتاح مورو للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

و أوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ هناك تقارير وصلت الهيئة تفيد بارتكاب القروي لتجاوزات خلال حملته الانتخابية، منها اختراق الصمت الانتخابي، مشيرًا إلى أنّ الهيئة تواصل التدقيق في هذا الأمر.

وتواصل هيئة الانتخابات التونسية، فرز بقية الأصوات للانتخابات الرئاسية، بينما لا يزال المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيد يتصدر الترتيب بنسبة 18.8 %، وذلك بعد استكمال تقدم احتساب محاضر الفرز بنسبة 89% .

ويلي قيس سعيد في الترتيب المرشح عن حزب قلب تونس، نبيل القروي بنسبة 15.7 %، ثم مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بـ12.8 % ، ثم عبد الكريم الزبيدي بنسبة 10.5 % فيوسف الشاهد 7.3 % واحمد الصافي سعيد بنسبة 7.1 %.