تونس.. قيادي بارز في ”النهضة“ يعلن استقالته ويطالب الغنوشي باعتزال السياسة

أعلن زبير الشهودي، القيادي البارز في حركة النهضة، ومدير مكتب رئيسها راشد الغنوشي، استقالته من جميع المناصب القيادية للحركة، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا، مطالبًا الغنوشي باعتزال الحياة السياسية.

وحل مرشح الحركة عبدالفتاح مورو، في المركز الثالث، خلف قيس سعيد ونبيل القروي.

وقال الشهودي في رسالة توجه بها إلى أنصار الحركة: ”أنا زبير الشهودي أعلن إنهاء كل مهامي القيادية في حركة النهضة والالتحاق بعامة المنخرطين وكلي اطمئنان على انتصار الإرادة الحرة في تونس“ وفق تعبيره.

وأضاف: ”أعتذر من موقعي عن تقصيري في المساهمة في تحقيق أهداف الثورة في التنمية والرفاه والعدالة الاجتماعية، وأعتذر لإخواني في حركة النهضة، لانتقادي العلني لرئيس الحركة راشد الغنوشي والذي أطلب منه اعتزال السياسة وأن يلزم بيته ومحرابه وأن يُبعد صهره رفيق عبدالسلام“.

وتأتي هذه الخطوة غداة دعوة أحد قيادات الحركة إلى إقالة الغنوشي وإلى إبعاد صهره ومن سماهم الفاسدين، في الحركة، على خلفية النتائج التي حصدتها ”النهضة“ من الانتخابات.

وأشار مراقبون إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها قيادات الحركة رئيسها راشد الغنوشي، ويدعونه علنًا إلى الاستقالة، وهي أيضا المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادات من الحركة عن ”فئة فاسدة وعن ضرورة إبعاد صهر الغنوشي وكل من أساء إدارة الأمور داخل الحركة“.