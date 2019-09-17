حبس المعارض الجزائري سمير بلعربي

قضت محكمة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بحبس المعارض سمير بلعربي، الذي اعتقل قبل ساعات.

وقال المحامي عبد الغني بادي، لوسائل إعلام محلية، إنّ محكمة بئر مراد رايس قررت حبس سمير بلعربي، دون كشف تفاصيل.

يأتي ذلك بعد أيام من توقيف رفيقه السياسي المعارض، كريم طابو، بتهمتي ”إضعاف معنويات الجيش والتآمر على المؤسسة العسكرية“.

من جانب آخر، قضت محكمة ”شرقية“ بمحافظة قسنطينة شمال شرق البلاد، بحبس 3 شبان تظاهروا ضد تنظيم انتخابات الرئاسة.

وندد محتجون جزائريون أخيرًا بحملة اعتقالات مفاجِئة تستهدف نشطاء، عشية تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وطالبت السلطات بوقف المضايقات بحق الرافضين لإجراء الاستحقاق الرئاسي المقرر في الـ 12 من ديسمبر المقبل.