رئيس الجزائر المؤقت: انتخابات الرئاسة ستجرى في 12 ديسمبر

أعلن عبدالقادر بن صالح الرئيس الجزائري الانتقالي، اليوم الأحد، أن انتخابات الرئاسة ستجرى في 12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في كلمة له بثها التلفزيون، بعد ساعات من تنصيب ”السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات“ واختيار وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، رئيسا لها.

وقال بن صالح في خطابه إن الدولة لم تتدخل في الحوار الذي قاد إلى توافق حول الانتخابات وإن دعوتنا للحوار حظيت باستجابة واسعة من الجزائريين.

وكانت احتجاجات أسبوعية حاشدة أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل الماضي، تاركا البلاد في فراغ دستوري وفي أزمة بين المحتجين والحكومة المدعومة من الجيش.