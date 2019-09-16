تونس.. سعيد والقروي ومورو يواصلون التصدر بعد فرز 39% من الأصوات

أظهرت نتائج رسمية جمعتها ”الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ في تونس، اليوم الإثنين، تواصل تقدم المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي وعبدالفتاح مورو على الترتيب، بعد فرز 39% من الأصوات.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلًا عن الهيئة.

وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 18.9%، ومرشح حزب ”قلب الأسد“ القابع في السجن بتهم بـ“فساد“ نبيل القروي على 15%، ومرشح ”حركة النهضة“ عبدالفتاح مورو على 13.1%.

وتعد هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة ”سيغما كونساي“ لسبر الآراء (خاصة) من نتائج غير رسمية للانتخابات استنادًا إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.

وأظهرت إحصاءات ”سيغما كونساي“، إجراء جولة إعادة بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، فيما حل عبدالفتاح مورو في المركز الثالث.