نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2019.. بطل دوري أبطال آسيا ضد الترجي التونسي

سحبت، اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، قرعة كأس العالم للأندية 2019، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 ديسمبر المقبل إلى غاية 21 من الشهر نفسه، بمشاركة 7 فرق.

نتيجة القرعة

الدور الأول

السد القطري × هينغين سبورت (المباراة 1)

الدور الثاني

الفائز من المباراة (1) × مونتيري المكسيكي

بطل آسيا × الترجي التونسي

نصف النهائي

الفائز من المباراة (3) × بطل أمريكا الجنوبية

الفائز من المباراة (2) × ليفربول

مواعيد المباريات

11 ديسمبر/ كانون الأول: المباراة الافتتاحية بين السد وهينجين سبورت.

14 ديسمبر/ كانون الأول: المباراة 2 والمباراة 3.

17 ديسمبر/ كانون الأول: تحديد المركز الخامس (الخاسر من مباراتي 2 و3). (المباراة 4)

17 ديسمبر/ كانون الأول: نصف النهائي (بطل أمريكا الجنوبية × الفائز من مباراة 3). (المباراة 5)

18 ديسمبر/ كانون الأول: نصف النهائي (ليفربول × الفائز من مباراة 2). (المباراة 6)

21 ديسمبر/ كانون الأول: تحديد المركز الثالث (الخاسر من مباراة 5 × الخاسر من مباراة 6)

21 ديسمبر/ كانون الأول: النهائي (الفائز من مباراة 5 × الفائز من مباراة 6).

وحددت القرعة اليوم مسارات البطولة بين الأندية السبعة المشاركة فيها، والتي تنطلق في الحادي عشر من ديسمبر المقبل، عبر مباراة الافتتاح بين السد القطري وهينغهين سبورت (بطل أوقيانوسيا).

وبالإضافة إليهما، تأكدت كذلك مشاركة ليفربول بطل أوروبا، ومونتيرّي المكسيكي بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

وتشارك 7 أندية في قرعة البطولة، وهي: السد (المستضيف) وهينغهين (أوقيانوسيا) وليفربول (أوروبا) ومونتيري (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والفائز بدوري أبطال آسيا 2019 (ذهاب وإياب النهائي في 9 و24 نوفمبر المقبل)، والفائز بدوري أبطال أفريقيا 2019 (الترجي الرياضي)، والفائز بكأس ليبرتادوريس 2019 (النهائي في 23 نوفمبر المقبل).

وتنص قرعة كأس العالم للأندية على عدم مشاركة ناديين من نفس الاتحاد في كأس العالم للأندية.

وبين ”فيفا“ أنه سيتم تحديد مواجهات الدور الثاني في القرعة على النحو التالي: المباراة رقم 2 تجمع الفريق (أ) ضد الفريق (ب)، المباراة رقم 3 تجمع الفريق (ج) ضد الفريق (د)، حيث سيدخل أبطال آسيا وإفريقيا ومونتيري المكسيكي والفريق الفائز بالمباراة رقم 1 القرعة بشكل عشوائي، باعتبارها الفرق (أ) الفائز بدوري أبطال آسيا، و(ب) الفائز بدوري أبطال إفريقيا، و(ج) الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف، و(د) الفائز في المباراة 1.

All set to do the draw for The FIFA Club World Cup https://t.co/Q78YLpTcM9 pic.twitter.com/En48ubwg7y

— michael owen (@themichaelowen) September 16, 2019