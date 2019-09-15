عزوف الشباب ومشاركة الكبار والمرضى.. أبرز ملامح الجولة الأولى لانتخابات تونس (صور وفيديو)

تداول تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمشاركة ناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما لقي استحسانًا وإشادة واسعة، لاسيما مع وجود عزوف من الشباب على المشاركة، وإقبال ضعيف في معظم الدوائر.

السيدة حليمة الرحماني، البالغ من العمر 80 عامًا، أصبحت حديث السوشيال ميديا في تونس، حيث ظهرت في مقطع فيديو مصور وهي تحاول صعود الدرج بصعوبة بالغة للإدلاء بصوتها في الانتخابات.

ورغم تقدمها في السن وصعوبة وضعها الصحيّ، قالت ”الحاجة حليمة“، وهي أصيلة محافظة باجة، شمال غرب تونس، إنها لم تتخلف يومًا عن أي انتخابات في البلاد.

الأمر نفسه أيضًا بالنسبة للحاجة ”سالمة بالعيد“، التي تبلغ من العمر 102 سنة، التي أدلت هي الأخرى بصوتها صباح اليوم.

وقالت الحاجة ”سالمة“ في تصريح لإذاعة ”جوهرة“ المحلية، ”جئت لانتخاب رئيسنا الجديد.. نحن أهل تونس وأولادها“، وهو ما اعتبره كثيرون رسالة إيجابية تشجع الشباب على الإقبال على مراكز الاقتراع.

كما تداول ناشطون صورة أخرى لسيدة عجوز وهي تتوجه إلى مركز الاقتراع بمحافظة القيروان وسط تونس، حيث استعملت عكازها الحديدي للوصول إلى المقر الانتخابي.

وظهر أحد الناخبين في صورة جرى تداولها على نطاق واسع، وهو يدلي بصوته عن طريق ساقيه، حيث لم تمنعه إعاقته من التنقل إلى مركز الاقتراع لاختيار مرشحه، وفق مغردين.

وبدأ التونسيون صباح اليوم الأحد انتخاب رئيس جديد للبلاد، في انتخابات استثنائية جرى تنظيمها عقب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية صباحًا بالتوقيت المحلي تبلغ 7.3%.