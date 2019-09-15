وسط غضب واسع بتونس.. ما حقيقة توزيع سجائر على الناخبين مقابل التصويت للشاهد؟ (صورة)

أثار توزيع المسؤولين عن حملة رئيس الحكومة التونسية، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، عُلب سجائر على الناخبين، مقابل الحصول على أصواتهم، موجة انتقادات حادة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة المسؤولين عن حملة الشاهد في منطقة سجنان التابعة لمحافظة بنزرت، وهم يوزعون عُلب السجائر على الناخبين، ووجهوا انتقادات حادة ليوسف الشاهد، وأدانوا ما اعتبروه ”مقايضة “ صوت الناخبين مقابل عُلبة سجائر.

وأكدت الناشطة السياسية في منطقة سجنان، هناء بوجبلي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الصورة التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بينت توزيع عُلب السجائر مقابل التصويت للشاهد، صحيحة.

وكتبت هناء بوجبلي تدوينة على صفحتها في فيسبوك، جاء فيها: ”خطير في سجنان ..علبة سجائر لكل من يصوت ليوسف الشاهد“.

وأضافت بوجبلي في تدوينتها: ”لقد تجرأ الشاهد ومن معه على إهانة سجنان وأهل سجنان بشراء أصوات الناخبين ”.

وكتب الناشط في المجتمع المدني، حمدي هماني، تدوينة على صفحته في فيسبوك جاء فيها: ”إذا قمت بالتصويت مقابل الحصول على علبة سجائر.. فثمنك أقل من ثمن هذه العلبة.. وأقل من الرماد الذي تخلفه السجائر“.

وأضاف حمدي هماني في تدوينته: ”إذا بعت صوتك فقد قمت بخيانة بلدك“.

بدورها، كتبت الناشطة السياسية، روضة بوشوشة، تدوينة على صفحتها في فيسبوك جاء فيها: ”من باع بلده مقابل علبة سجائر.. قطع الله فمه“.

وعلّقت الناشطة في المجتمع المدني، نادرة بن حميدة، على الصورة في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك قائلة: ”هذا هو ثمن التونسي في عين يوسف الشاهد، صوته لا يساوي أكثر من ثمن علبة سجائر، يقوم بتجويع التونسيين ثم يشتريهم بعلبة سجائر حتى يصوتوا له“.