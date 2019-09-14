الجيش الليبي يغير مجددًا على ”معيتيقة“ ويقتل 4 قيادات ميدانية من مصراتة

شنّ الجيش الليبي مساء اليوم السبت، غارات جديدة على مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري من غرفة عمليات السلاح الجوي في الجيش الليبي، لـ“إرم نيوز“، إنّ ”الغارات الجوية الجديدة استهدفت عدة أهداف بما فيها مطار معيتيقة“، الذي تحول حسب المصدر لغرفة عمليات تركية كاملة.

وأضاف المصدر، أنّ ”القاذفات التابعة للجيش الليبي استهدفت كذلك بعد ظهر السبت، عدة مخازن تستعملها المليشيات التابعة لأسامة جويلي شمال غرب كوبري السواني“. مشيرًا إلى أنّ ”طائرات الجيش الليبي استهدفت أيضًا تمركزات لمليشيات مصراتة جنوب شرق العاصمة طرابلس وقصفت موقعًا يستخدم كغرفة عمليات متقدمة للمليشيات“.

وفي سياق متصل، أكد مصدر طبي بمدينة طرابلس، وصول جثامين عدة قيادات ميدانية بقوات ”الوفاق“، بعد تعرضهم لقصف من قبل طيران الجيش الليبي، مساء اليوم، في محور الخلة بطرابلس.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إنّ ”القياديين القتلى الذين تم التعرف عليهم هم: الحسين علي طقوق القائد الميداني بمليشيا شهداء البحاري، ورمضان سويسي قائد ميداني بمليشيا الاستطلاع، ويوسف أحمد الشح وكنيته (الدوبله) قائد ميداني بمليشيا استطلاع الوادي، ومحمد أحمد دبك، قائد ميداني بمليشيا الدح المقاتلة، وجميعهم ينتمون لقوات مدينة مصراته“.