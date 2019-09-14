حفتر يكلف آمرًا جديدًا لقيادة اللواء التاسع في الجيش الليبي

كلفت القيادة العامة للجيش الليبي آمرًا جديدًا للواء التاسع، بعد مقتل الآمر السابق في غارة لطائرة تركية مسيرة استهدفت موقعًا عسكريًا تابعًا للجيش في ترهونة.

ووفق مصدر عسكري تحدث لـ ”إرم نيوز“، فإن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أصدر قرارًا بتكليف اللواء حامد المزوغي آمرًا للواء التاسع.

وأشار إلى أن الطائرة المسيرة التي تسببت بمقتل العقيد عبد الوهاب المقري ومرافقه النقيب محسن الكاني أقلعت من مطار معيتيقة بعد إعادة تركيب هوائيات سبق أن تم تدميرها من قبل الجيش الليبي.

وأضاف المصدر أن الجيش الليبي وجه ليلة البارحة وفجر اليوم 5 غارات متتالية على عدة مواقع بقاعدة معيتيقة التي تحولت لمركز عمليات يتواجد به عدة ضباط أتراك ويتم تسيير الطائرات منه، وفق قوله.