المغرب.. انلاع حريق مهول بسوق شعبي في فاس (فيديو)

اندلع مساء الجمعة حريق مهول بحي ”بني دباب“ الشعبي بمدينة فاس المغربية ، وسبب خسائر مادية فادحة ، ولم يعلن لحد الساعة عن وجود خسائر في الارواح.

وذكر شهود عيان للصحافة المحلية أن سبب الحريق انفجار أسطوانات الغاز، حيث سمع دوي انفجارات.

واندلع الحريق في سوق صغير يتضمن العديد من الدكاكين العشوائية ،دون ان يتم تحديد نقطة اندلاعه بالضبط ، ثم انتقل الى منازل مجاورة قدر عددها بالأربعة حسب موقع ”اليوم24“.

ووصل رجال الأمن و المطافئ الى المكان ، وعملوا على إخماد الحريق بمساعدة عدد كبير من سكان الحي الذين أصيبوا بالرعب من هول المشهد ، وكان بينهم عدد من أصحاب الدكاكين الذين بدت عليهم آثار الغضب بسبب الخسائر التي تكبدوها، كما يظهر في أحد الفيديوهات التي نقلت الواقعة.

وتتكرر الحرائق بعدد من الأسواق الشعبية بالمغرب ، بسبب انتشار الدكاكين العشوائية التي تفتقر لوسائل التحذير من الحريق أو مواجهته وأقلها طفايات الحريق.