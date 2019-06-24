ناقل موتى مغربي يغتصب سائحة يابانية في مدينة فاس

أوقفت شرطة مدينة فاس في المغرب شابًا عشرينيًا يعمل بشركة لنقل الأموات، بتهمة اغتصاب سائحة يابانية تكبره بـ 12 عامًا.

وأمر النائب العام مساء أمس الأحد بإيداعه سجن ”بوركايز“، إلى حين تقديمه أمام القضاء الإثنين المقبل بتهمة هتك العرض بالعنف، حسب موقع ”الجريدة24“.

وتعرفت السائحة اليابانية المنحدرة من طوكيو على المتهم خلال جولتها السياحية في المدينة العتيقة، وبدأ يرافقها لتعريفها بالمعالم الدينية و السياحية التي تزخر بها فاس.

إلا أنه اقتادها إلى أحد المنازل، وأقدم على إقامة علاقة جنسية معها بالإكراه والعنف حسب روايتها، إذ لجأت بعد إفراجه عنها إلى أقرب قسم للشرطة، وقدمت شكوى ضده.