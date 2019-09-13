الجيش الليبي يعلن إفشال الهجوم على قاعدة الجفرة (فيديو)

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش الليبي استطاعت صد كل محاولات قوات الوفاق وميليشياتها في أغلب محاور العاصمة طرابلس.

وأشار في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على ”الفيسبوك“، إلى أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من ضرب القوات المعتدية قبل أن تبدأ بهجومها الفعلي على قاعدة الجفرة.

واستعرض المسماري تفاصيل الهجوم على قاعدة الجفرة، قائلًا إن الجيش أسقط 3 طائرات حاولت قصف قاعدة الجفرة، كما استهدف رتلًا بعدد 19 آلية كان يتجه للجفرة وتم تدميرها، كما دمر الجيش رتلًا آخر يتكون من 15 آلية في منطقة ”بونجيم“، كان يتوجه لمناطق الجنوب.

وبين أن استهداف القاعدة الجوية في مصراته جاء بعد التأكد من انطلاق طائرات مسيرة منها، مؤكدًا أن قاعدة الجفرة لم تصب بأي أضرار بفضل قوة المدافعين عنها من القوات الجوية والدفاع الجوي.

وأوضح المسماري أن الدعم التركي والتمويل القطري كان وراء هذه المحاولات، محذرًا من أن كل من يحاول مهاجمة قوات الجيش سيلقى مصيرًا مماثلًا لما حدث في هذه المعارك.