387 ألف ناخب تونسي في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية الاقتراع في الخارج للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، والتي ستتواصل إلى غاية يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويتوجه 387 ألف ناخب تونسي في الخارج للإدلاء بأصواتهم في 310 مراكز اقتراع، و 390 مكتب تصويت في مختلف قارات العالم، وفق ما كشفه عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر.

وأضاف بوعسكر، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن ”أول مركز اقتراع فتح أبوابه أمام الناخبين في مدينة سيدني الأسترالية، حيث انطلقت عملية التصويت مساء الخميس بالتوقيت المحلي والساعة الثامنة صباحًا من يوم الجمعة بتوقيت أستراليا“.

في المقابل، سيختتم المترشحون للانتخابات الرئاسية، يوم الجمعة، حملاتهم الانتخابية، على أن تجري الانتخابات يوم 15 سبتمبر / أيلول الجاري.

من جانب آخر، حسمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء الخميس، موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، إن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لن تتجاوز يوم 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

وأضاف بفون خلال ندوة عقدتها الهيئة بمناسبة افتتاح المركز الإعلامي الذي ستتم فيه مواكبة العملية الانتخابية، أن ”التقليص في الآجال تم بفضل مصادقة مجلس نواب الشعب على تعديل القانون الانتخابي باختصار آجال الطعن واعتبار أيام السبت والأحد أيام عمل“.