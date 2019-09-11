تونس.. طرد الشاهد من محافظتي جندوبة وباجة (فيديو )

طرد عدد من أهالي محافظتي جندوبة وباجة في تونس، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، رافعين في وجهه شعار ”إرحل“.

ومنع عدد من أهالي المحافظتين، الشاهد، من إكمال زيارته لعدد من مناطق جندوبة وباجة، وطالبوا برحيله، ممّا دفع عناصر الأمن للتدخّل وتأمين حمايته.

ديقاج في وجه يوسف الشاهد في غار دماء جندوبة لدى خروجه من مقر اجتماع لحملته هناك … تم النشر بواسطة ‏الراصد التربوي‏ في الأربعاء، ١١ سبتمبر ٢٠١٩

وندّد المحتجون على الزيارة، بما اعتبروه فشله في إدارة الحُكم، بعد ثلاث سنوات قضّاها في رئاسة الحكومة التونسية.

طرد يوسف الشاهد من باجة ???? تم النشر بواسطة ‏حمزة بن محمد‏ في الأربعاء، ١١ سبتمبر ٢٠١٩

وكان يوسف الشاهد، طُرد من عدد من المحافظات التونسية الأخرى، التي زارها في إطار حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مثل القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وسليانة.

طرد يوسف الشاهد من باجة تم النشر بواسطة ‏بلال الحمدي‏ في الأربعاء، ١١ سبتمبر ٢٠١٩

وتدخّل العناصر الأمنية المكلّفة بحماية يوسف الشاهد، في محافظة القصرين وقامت بتهريبه، بعد أن تم قطع التيار الكهربائي عن القاعة التي يلقي فيها كلمة أمام أنصاره.

ويواجه الشاهد موجة غليان شعبي، بسبب تراجع المؤشرات الاقتصادية في فترة حُكمة وتردي الخدمات الاجتماعية.

وكشفت شركات سبر الآراء أن يوسف الشاهد، لا يتمتّع بدعم شعبي كبير، بعد أن رتّبته في المراتب الأخيرة من حيث الشعبية.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، ستُنجز في تونس يوم 15 أيلول/سبتمبر الحالي، وهي انتخابات سابقة لأوانها تم تحديد موعدها بعد وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.