بينها استخدام الأطفال.. رصد مخالفات في الحملات الانتخابية في تونس

رصدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عشرات المخالفات في حملات المرشحين الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، منها استعمال الأطفال لتوزيع الصور والبيانات.

ونبّهت الهيئة المخالفين إلى أنها ستحيل المخالفات الى النيابة العامة حتى يتداركوا تجاوزاتهم.

وأكّد عضو الهية العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي، أن التجاوزات التي تم رصدها، تتعلق أساسًا بتعليق الصور والبيانات خارج الأماكن المخصصة لها، إضافة الى تمزيق عدد من المعلقات وتعليق البيانات دون أن تحمل ختم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف سفيان العبيدي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن عددا من المترشحين لم يعلموا الهيئة بنشاطاتهم، وعدم الإعلام بالنشاط مخالف للقانون.

واعتبر العبيدي أن من أهم المخالفات، التي تم رصدها استعمال الأطفال في الحملات الانتخابية، إذ جرى استعمال الأطفال لتوزيع صور وبيانات المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وشدّد عضو الهيئة بأن على الهيئات الفرعية للانتخابات، أعلام المسؤولين عن حماية الطفولة في مختلف المحافظات حتّى تُحال هذه التجاوزات الى النيابة، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بالتنبيه على المخالفين، وهم مطالبون بالامتثال للقانون، أو ستقوم الهيئة بتحرير محاضر ضدهم وإحالتها إلى القضاء.

وأضاف أن الهيئة تحقق فيما تناقله الرأي العام حول استخدام أجهزة الدولة في الحملات الانتخابية، مشددًا في الوقت نفسه، على أنه إذا ثبت تورّط أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بتلقي ”أموال أجنبية “ فسيتم إسقاط ترشحه.