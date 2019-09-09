قائد الجيش الجزائري يدافع عن استمرار الحكومة

دافع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الإثنين، عن استمرار ”عمل مؤسسات الدولة حفاظًا على أركان الدولة الجزائرية وحفظ هيبتها على المستوى الوطني والدولي“.

تأتي تصريحات الفريق صالح ردًا على انتقادات نشطاء وقوى سياسية معارضة للاحتفاظ بحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، رغم موجة الرفض الشعبي الواسع لها.

وأوضح نائب وزير الدفاع الجزائري أن ”الإنجازات التي استطاعت الحكومة تحقيقها في هذه الظروف الصعبة، وبل المعادية أحيانًا، هي مكاسب حقيقية وميدانية لا ينكرها إلا جاحد“، وفق قوله.

وقال قائد أركان الجيش: إن ”الانتخابات تمثل بوابة النهوض من هذه الكبوة والخروج من الأزمة، رغم اعتقاد بعض الأطراف أنه بإمكانها توجيه الأحداث على حساب مصلحة الجزائر فخاب أملها“.

ولم يوضح صالح الأطراف المقصودة في حديثه، لكن من المرجح أنه يشير إلى أحزاب ونشطاء ”مرتبطين بدوائر فرنسية“، لرفضها إجراء الانتخابات التي وصفها بقوله: ”هي ثمرة لرؤية متبصرة نستبق أحداثها بكل بصيرة، وإن الالتفاف الشعبي هو عربون محبة من الشعب لجيشه“.