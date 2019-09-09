الرئيس الجزائري يوافق على تعديل قانون الانتخابات

صادق مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون السلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات، في أول رد فعل رسمي على مقترحات فريق ”الوساطة والحوار“.

ووافق الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، على مقترح تعديل قانون الانتخابات، الذي كان موضع انتقادات لاذعة بسبب ما قيل إنه يتضمن ”حواجز وثغرات مكنت في السابق من تزوير الانتخابات“.

في سياق متصل، رحب مجلس الوزراء المنعقد لأول مرة منذ تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل/نيسان، بجهود ومقترحات لجنة الوساطة والحوار، واعتبرها ”ضمانة حقيقية لنزاهة الموعد الانتخابي المقبل“.

وثمن بن صالح دور الجيش الجزائري في مرافقة الانتقال الديمقراطي، وحماية المواطنين والوحدة الترابية والوطنية للبلاد، وفي ذلك رد على انتقادات أطراف سياسية لتعاطي المؤسسة العسكرية مع الأزمة السياسية.