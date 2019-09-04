بعد غياب طويل.. هند صبري تشارك في أيام قرطاج السينمائية بـفيلم ”نورا تحلم“

بعد غياب طويل عن السينما التونسية، تعود الممثلة العربية هند صبري إلى المشاركة بفيلمها ”نورا تحلم“ في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية “دورة نجيب عيّاد“.

وسيشارك فيلم ”نورا تحلم“ ضمن مسابقة ”مخرجين جدد“ في الدورة السابعة والستين لمهرجان ”سان سيباستيان“ السينمائي في إسبانيا والذي سينعقد بين الـ 20 والـ 28 أيلول سبتمبر الجاري، كما سيتمّ عرضه في مهرجان ”تورونتو السينمائي“ الذي تنطلق فعالياته بين 5 و 15 من أيلول الجاري.

ومهد فيلم ”نورا تحلم“ طريق عودة هند صبري إلى السينما التونسية بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مشاركة لها في الفيلم التونسي ”زهرة حلب“ الذي تمّ إنتاجه العام 2016 وتحصل على عدة جوائز عربية وعالمية وشارك في مسابقة أيام قرطاج السينمائية في تلك الفترة.

وستلعب هند صبري في الفيلم شخصية ”نورا“ بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، حول امرأة تنتمي إلى الطبقة الكادحة في تونس تبدأ معاناتها بعد دخول زوجها إلى السجن، حيث تتعرض للمضايقات بسبب تاريخه الإجرامي ومشاكله.

وإلى جانب مشاركة هند صبري، فإنه يشاركها البطولة كل من الممثل التونسي لطفي العبدلي والممثل حكيم بومسعودي وإيمان الشريف وسيف الدين الظريف وجمال ساسي، وعدة وجوه أخرى.

وسيتمّ عرض فيلم ”نورا تحلم“ في قاعات السينما التونسية أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أي بعد عرضه في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية، وذلك وفق تصريح أدلت به مخرجة الفيلم هند بوجمعة.

وستشارك تونس بـ 12 فيلمًا في مختلف مسابقات أيام قرطاج السينمائية لسنة 2019، منها ثلاثة أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومثلها في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة وأربعة أشرطة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة واثنيْن في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

وستلتئم دورة ”نجيب عياد“ لأيام قرطاج السينمائية في الفترة الممتدة بين الـ26 أكتوبر إلى غاية يوم 2 نوفمبر.