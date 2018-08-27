هند صبري تهاجم سعد المجرد

تفاعلت الممثلة التونسية المقيمة في مصر هند صبري مع أنباء إيقاف الفنان المغربي سعد المجرد للمرة الثانية، وذلك عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ودونت هند “كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره، ولا يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد”.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أنّ المغنّي المغربي سعد المجرّد موقوف، منذ صباح أمس الأحد، 26 آب / أغسطس، في مركز الأمن في سان تروبيه، بعدما تقدّمت امرأة ببلاغ ضدّه تتّهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا في المدينة الساحلية الجنوبية.

يشار إلى أن المجرد لا يزال متابعًا في قضية الاغتصاب لفتاة فرنسية، لكن السلطات أطلقت سراحه بشكل مؤقت، في حين لم يصدر بخصوص القضية حكم نهائي، ولم يحدد تاريخ الجلسة؛ بسبب العطلة القضائية في فرنسا.