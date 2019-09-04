سياسي تونسي: ترشيح ”النهضة“ عبد الفتاح مورو للرئاسية ”أمر محظور“‎

وصف زعيم حركة ”قادرون“ التونسية، أحمد نجيب الشابي مساء الثلاثاء 3 أيلول / سبتمبر 2019 ترشيح حركة ”النهضة“ الإسلامية نائب رئيسها، عبد الفتاح مورو، للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بأنه أمر ”محظور“.

وقال السياسي التونسي البارز في تصريحات لقناة ”الحوار التونسي“ الخاصة إنه ”رغم صلاحيات منصب رئيس الجمهورية المحدودة فإنها تتضمن ملف الأمن“ محذرا من أنّ ”النهضة حركة سياسية بصدد التمدد داخل أجهزة الدولة وأن وصع يدها على الجيش والأمن ستكون له عواقب سيئة على الديمقراطية“ بحسب قوله.

وكان الشابي يشير إلى ما علق بحركة ”النهضة“ تاريخيا من اتهامات بتنفيذ هجمات إرهابية زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسعيها منذ حصولها على تأشيرة العمل القانوني سنة 2011 وحصولها على أغلبية الأصوات في المجلس التأسيسي وخوضها تجربة الحكم آنذاكن إلى السيطرة على أجهزة الدولة، ومن بينها المؤسسة الأمنية.

واعتبر الشابي أن ”النهضة“ تعيش في أزمة وأنها فقدت منذ انتخابات 2011 ثلثي قاعدتها الانتخابية مشيرا إلى أنّها تبقى حزبا محافظا يتغدى من الديمقراطية التشاركية ، بحسب تعبيره، غير أنه أكّد في المقابل احترامه للمترشح عنها عبد الفتاح مورو الذي قال إنه مثقف ومنفتح، بحسب وصفه .

وجاءت تصريحات الشابي لتكشف مخاوف الطبقة السياسية في تونس من سعي الحركة إلى السيطرة على المشهد السياسي وعلى مؤسسات الدولة، خصوصا المؤسستين الأمنية والعسكرية.

واعتبر مراقبون أنّ ما جاء على لسان الشابي، الذي سبق أن تقدم للانتخابات الرئاسية سنة 2014، يفتح ملفات خطيرة تحاول حركة ”النهضة“ تجاهلها وإلهاء الرأي العام وإيهامه بأنّها قامت بالمراجعات الفكرية الضرورية وأنها تطورت وأصبحت حركة مدنية خالصة تؤمن بالديمقراطية وبالتداول السلمي على السلطة، موضحين أنّ من أهم هذه الملفات ملف الجهاز السري للحركة، الذي وُجّهت اتهامات له بتدبير الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس سنة 2013.