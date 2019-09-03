بعد رفض الإفراج عنه.. نبيل القروي يخوض رسميًا الانتخابات الرئاسية من السجن

يخوض رجل الأعمال ورئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بصفة رسمية من سجنه، بعد أن قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مساء اليوم رفض الإفراج عنه.

وقالت مصادر من حزب ”قلب تونس“ لـ ”إرم نيوز“ إنه ”تم رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي وهذا أمر متوقع لأن محكمة التعقيب لا يمكنها البت في الطعن ضد قرار دائرة الاتهام ولا يمكن لهيئة الدفاع تقديم مطلب جديد لدائرة الاتهام إلا بعد 20 يومًا وبالتالي فإنّ نبيل القروي لن يغادر السجن الى حين صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى.

ولا يمكن لهيئة الدفاع التقدم بمطلب جديد للإفراج عن القروي إلا يوم 23 أيلول / سبتمبر الجاري أي بعد أكثر من أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمرتقبة يوم 15 أيلول / سبتمبر 2019، ومن المنتظر ان يتم الإعلان عن نتائجها الأولية يوم 17 او 18 أيلول / سبتمبر 2019.

وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت سابقًا رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي ورفض مطالب الغاء تحجير السفر، وتم إلقاء القبض على نبيل القروي وشقيقه في ذلك اليوم.

ويُشار إلى انّ القروي تعهّد من داخل السجن، بمواصلة حملته الانتخابية وعدم انسحابه من السباق الانتخابي، وأنه سيتابع الحملة من وراء القضبان.

وبدأ أنصار القروي أمس حملته الانتخابية من محافظة نابل شمال البلاد، وأكّد منسق الحملة والقيادي في حزب ”قلب تونس“ زهير مخلوف أنّ حزبه سيقوم بالحملة الانتخابية لمرشحه على الميدان من خلال عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين والتعريف بالبرنامج الانتخابي إلى حين موعد التصويت، حيث سيكون نبيل القروي أول مترشح للانتخابات الرئاسية في تاريخ تونس يخوض الاستحقاق الانتخابي من السجن.