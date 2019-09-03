محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

رفضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، عقب فترة إيقاف تجاوزت الأسبوع.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فإنّ جلسة اليوم امتدت لساعات، وشهدت تظاهرات لحشود مؤيدة للمرشح الرئاسي أمام قاعة المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه.

كما رفع أنصار المرشح الرئاسي، لافتات كتبت عليها ”الحرية لنبيل“ و“لا للظلم“ و“اتركوا نبيل“ و“نطالب بالإفراج عن نبيل“، وسط حضور أمني لافت.

وألقت قوات الأمن القبض على القروي، وشقيقه غازي القروي، يوم الـ 23 من أغسطس/آب، وأودعتهما سجن المرناقية في العاصمة.

وقررت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي حينها، رفض مطالب رفع التجميد عن أموالهم، كما رفضت مطالب إلغاء منعهما من السفر.

ووجّه حزب قلب تونس الذي يترأسه، نبيل القروي، أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة ورئيس حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، معتبرًا أن الأخير يحاول إزاحة القروي من طريقه، بعد أن أظهرت نتائج سبر الآراء أن القروي أكثر شعبية منه.

ونفى الشاهد، في حوار إذاعي، أن يكون المسؤول عن هذا الإيقاف، مستنكرًا في ذات السياق الانتقادات المتواصلة بخصوص إيقاف القروي.

يذكر أن نبيل القروي تعهّد من داخل السجن، بمواصلة حملته الانتخابية وعدم انسحابه من السباق الانتخابي، وأنه سيتابع الحملة من وراء القضبان.