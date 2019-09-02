قائد الجيش الجزائري يأمر باستدعاء هيئة الناخبين قبل 15 سبتمبر

أعلن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أنه يستوجب استدعاء هيئة الناخبين في غضون أسبوعين على أقصى تقدير، مبديًا امتعاضه من تعطل نهج الحوار الوطني والوساطة.

وقال الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الإثنين: إن ”العصابة وعملاءها يحاولون التشويش على الدخول المدرسي المقبل، من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ وأوليائهم“.

وخاض صالح في شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا الأحزاب والنشطاء إلى الإسراع بالاتفاق على مخرجات حل الأزمة السياسية المستمرة منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

واعتبر قائد الجيش الجزائري أن ”الانتخابات التي تعد موعدًا هامًا في تاريخ الجزائر، ستحمل حتمًا بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون“.

ودعا صالح ”جهاز القضاء إلى فتح كل ملفات الفساد دون استثناء، وفق إرادة قوية لمكافحة الفساد واجتثاثه نهائيًا من هذه الأرض الطيبة، علاوة على الإشادة بمسعى فرض الانضباط والصرامة واستعادة هيبة الدولة، وهو المسعى الذي يعد اليوم أكثر من ضرورة لتصحيح الأخطاء وإعادة مسار البناء إلى اتجاهه الصحيح“.