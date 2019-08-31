ما هي مواصفات الرئيس الذي يريده التونسيون؟ (فيديو إرم)

يستعدّ التونسيون منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل للتوجه إلى مراكز الاقتراع، بصفة استثنائية لاختيار رئيس للبلاد، وذلك بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتعيين محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا.

وفي الـ2 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ستنطلق في تونس الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، حيثُ سيحاول المرشحين البالغ عددهم 26 مترشحًا، إلى تقديم برنامجهم الانتخابي بشكل ”واضح وقوي“، لشدّ الناخبين بهدف الوصول إلى قصر الرئاسة بقرطاج.

وفي حديثهم مع ”إرم نيوز“، أعرب العديد من التونسيين عن أملهم بأن يكون رئيس تونس المقبل مستقلًا ونزيهًا وقادرًا على توحيد التونسيين، وأن يسير على خطى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وأن يكون مطّلعًا على مشاغل التونسيين ومشاكلهم.

فيما بين عدد آخر أنهم لم يختاروا بعد مرشحهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في حين أكد آخرون أنهم حسموا أمرهم واختاروا مرشحهم للسباق الرئاسي حتى قبل أن يطلعوا على برامجه الانتخابية.

وبلغ العدد النهائي للمرشحين المتنافسين على كرسي قرطاج، 26 مرشحًا، وذلك عقب إسقاط 4 مرشحين من السباق الانتخابي ، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

وفي ذات السياق، انطلقت اليوم السبت الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية خارج تونس، وسط تعهدات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وستجرى الانتخابات الرئاسية يوم 15 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بينما سيتم الإعلان عن النتائج بعد ذلك بيومين.