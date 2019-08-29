استجواب رئيس الحكومة الجزائرية السابق في قضايا فساد

استدعت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، لاستجوابه في اتهامات تتعلق بقضايا فساد مع رجال أعمال خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ويرتقب أن يقدم سلال أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، أقواله عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، ومنح استفادات مشبوهة، والتنازل عن عقارات مملوكة للدولة لفائدة أشخاص متنفذين دون وجه حق، بحسب مصادر قضائية.

وتعد هذه القضية من أهم ملفات الفساد التي تخص عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية السابق لعبد العزيز بوتفليقة، حيث تورط فيها 5 مسؤولين بارزين شغلوا مناصب عليا في تسيير شؤون ولايات جمهورية.

وتخوض السلطات الجزائرية منذ أسابيع حملة اعتقالات واسعة بصفوف قادة كبار في منظومة بوتفليقة، أبرزهم مسؤولو أجهزة أمنية ومديرو مصارف عمومية ووزراء و3 رؤساء حكومات سابقين وهم: عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ويوسف يوسفي.