تونس.. مرشحة رئاسية تضرب عن الطعام بسبب تجاوزات ضدها

أعلنت المرشحة للانتخابات الرئاسية في تونس، ليلى الهمامي، اليوم الإثنين، أنها ستدخل في إضراب عن الطعام حتى يكشف الأمن عن الأطراف المتورطة في حرق منزلها، متهمة هيئة الانتخابات بارتكاب تجاوزات ضدها.

وكشفت الهمامي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، عن قيام مجهولين بسرقة وثائق ومستندات هامة من منزلها وحرقها، وذلك بعدما أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية.

وكتبت ليلى الهمامي: ”أنا الدكتورة ليلى الهمامي أعلن عن دخولي في إضراب جوع وحشي إذا لم تكشف وزارة الداخلية عمن أحرق منزلي وسرق أوراقي قبيل الانتخابات، وإن لم ينصفني القضاء الذي يرى جيدًا تجاوزات الهيئة العليا (المستقلة) للانتخابات في حقي (مهما كانت الأسباب والملابسات التي هي شأن الهيئة وحدها ومسؤوليتها) ستكون هي المسؤولة عما يجري من أحداث وسألتحق بمن مات قبلي فداء لهذه البلاد“.

وأعادت ليلى الهمامي نشر مقطع فيديو يوثّق تعرض منزلها إلى أضرار كبيرة بعد تعرضه للحرق من قبل مجهولين، مؤكدة أنها تعاني من التعتيم الإعلامي، وأن عددًا من وسائل الإعلام التونسية رفضت استضافتها أو تمرير خبر حرق منزلها.

وسبق أن ترشحت الهمامي للانتخابات الرئاسية العام 2014، وهي أول امرأة تونسية تخوض الاستحقاق الانتخابي في تونس حينها، كما أعادت ترشحها لرئاسيات 2019.

وقالت الهمامي في تصريح صحفي سابق، إنها تراهن على الحركة النسائية كقوة محركة للنضال من أجل كسب معركة الحرية، والحصن الحصين لمنع التيار الإخواني من التمدد والسيطرة على المجتمع“، حسب قولها.

وتقدم ليلى الهمامي نفسها على أنها ناشطة سياسية بارزة في المجتمع التونسي، كما أنها تعمل أستاذة للاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن، وتتمتع بشعبية كبيرة في تونس.