تونس.. عزل إمام مسجد ترشح للانتخابات التشريعية

قررت وزارة الشؤون الدينية التونسية، يوم الإثنين، عزل إمام في أحد مساجد منطقة قصر هلال التابعة لمحافظة المنستير الساحلية، بعد أن قدّم ترشحه للانتخابات التشريعية، وذلك في إطار خطة اتبعتها الوزارة لإبعاد المساجد عن الدعاية السياسية.

وكشف المدير الجهوي للشؤون الدينية بمحافظة المنستير، عبدالحميد البراري، إنهاء مهام أحد الأئمة بقصر هلال، وذلك بعد أنّ ترشح للانتخابات التشريعية.

وأضاف البراري، في تصريح لإذاعة ”شمس“ المحلية، أنه جرى إعلام سلطة الإشراف بالموضوع، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة فورًا.

وتعمل وزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات على التصدّي لكافة أشكال استغلال المنابر والمساجد للحديث في السياسة أو للتأثير على الناخبين.

وسبق أن هدد وزير الشؤون الدينية التونسي، أحمد عظوم، بعزل أي إمام يثبت استغلاله المسجد في الدعاية الحزبية خلال الانتخابات المرتقبة في تونس.