حرر أطرافها.. الجيش الليبي يعلن قرب استعادة مدينة ”غريان“ الاستراتيجية

أعلنت القوات المسلحة الليبية، اليوم الإثنين، عن تقدمها إلى وسط مدينة غريان، بعدما حررت أطرافها خلال الساعات الماضية، في عملية تهدف لاستعادة المدينة التي فقدها الجيش في عملية وصفت بـ“الغادرة“ من قبل أطراف قبلية قبل شهرين.

وفي يونيو /حزيران الماضي، أعلنت قوات الوفاق سيطرتها على مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس، بعدما دخلها الجيش الليبي دون مقاومة، بعد اتفاق مع الأهالي والقيادات هناك على عدم استهداف أي شخص من أهل المدينة، إلا أن الجيش قال إن خيانة حدثت من بعض المندسين، الذين ساعدوا قوات الوفاق في الدخول لها.

وقال المركز الإعلامي لغرفة ”عمليات الكرامة“ التابعة للقوات المسلحة، اليوم، إنّ الوحدات العسكرية وبقيادة ميدانية لغرفة عمليات المنطقة الغربية، نفذت مهمة قتالية وخطة محكمة للتقدم وتحرير مدينة غريان من قبضة الميليشيات التي تحتلها، وذلك بالتمهيد الناري لسلاح الجو.

الناطق باسم المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة بسم الله الرحمن الرحيمبمتابعةٍ مباشِرةوقيادةٍ لسير العمليات من سيدي القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفترقامت وحداتٌ عسكريةٌ من القوات المسلحة العربية الليبية الباسلة وبقيادة ميدانية لغرفة عمليات المنطقة الغربية بتنفيذ المهمة القتالية والخطة المحكمة ،للتقدم وتحرير مدينة غريان من قبضة الميلشيات التي تحتلها وذلك بالتمهيد الناري لسلاح الجو ،تمت السيطرة على منطقة غوط الريح ثم منطقتي الكليبة وبني وزير المتاخمتين لمدينة غريان ، والقضاء على المليشيات التي كانت تتحصن في مواقعَ لمواجهة هذا التقدم ، وتم تدمير أسلحة الكورنيت وكذلك عدد اثنتي عشرة عربةٍ مسلحة ،وقد خرج أهالي منطقتي الكليبة وبني وزير والتحموا مع قواتنا المسلحة.وتتقدم الآن قواتنا إلى وسط المدينة للسيطرة عليها ، وإعادتها إلى حضن الوطن جيشكم لن يخذلكمجيشكم طوق النجاةالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

وأشار إلى السيطرة الكاملة على ”منطقة غوط الريح، ثم منطقتي الكليبة وبني وزير المتاخمتين لمدينة غريان، والقضاء على الميليشيات التي كانت تتحصن في مواقعَ؛ لمواجهة هذا التقدم“، لافتًا إلى ”تدمير أسلحة الكورنيت، وكذلك 12 عربة مسلحة“.

واختتم البيان، بأن ”قواتنا تتقدم إلى وسط المدينة للسيطرة عليها“.

وتمثل غريان، عمقًا استراتيجيًا لقوات الجيش الليبي، باعتبارها القاعدة الخلفية في غرب ليبيا، وجرى تحويلها إلى مركز عمليات ونقطة انطلاق لعملية تحرير العاصمة من الميليشيات.