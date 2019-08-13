ليبيا.. مقتل عدد من قادة المليشيات في معارك طرابلس

ذكرت مصادر إعلامية ليبية مساء الثلاثاء، أن المواجهات التي شهدتها محاور القتال بطرابلس في الساعات الـ48 الماضية، أسفرت عن مقتل عدد من قادة مليشيات حكومة الوفاق.

وقالت تقارير صحفية، إن بعض قادة المليشيات سلم نفسه وعتاده لقوات الجيش الليبي في طرابلس، دون تفاصيل إضافية.

من جانبه، أكد المسؤول في التوجيه المعنوي التابع للجيش الوطني د. حسين العبيدي مقتل عدد من قيادات الميليشيات في المواجهات التي شهدها محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وذكر العبيدي في تصريح لـ “ إرم نيوز“ أن إحدى الكتائب التابعة لمليشيا قوة الردع والتدخل المشتركة بقيادة غنيوة الككلي، حاولت الهجوم على قوات الجيش المتمركزة في طريق المطار، لكن الجيش تصدى لها ودحرها.

وأشار إلى تكبيد المليشيات خسائر أسفرت عن مقتل، القيادي المليشاوي عادل الأبيض بالإضافة إلى عدد آخر من المسلحين، فيما سلم قائد ميداني آخر نفسه للوحدات العسكرية.

وذكر المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة يوم الثلاثاء مقتل عدد من مسلحي الوفاق في محور طريق المطار، ومن بينهم المدعو أشرف بيوك.

ونعت صفحة مليشيا رحبة الدروع الشهيرة بمليشيا البقرة كلا من ”عبدالباسط عبد الرزاق محمد برقان“ و“أشرف محمد مختار بيوك“، اللذين سقطا في اشتباكات طريق المطار.

وانتهت الهدنة التي أعلنها الجيش الوطني الليبي بمناسبة حلول عيد الاضحى ظهر الاثنين.

وأطلق قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات.