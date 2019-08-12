تجدد المعارك في طرابلس الليبية بعد انتهاء هدنة هشّة

أكد مصدر عسكري، تجدد المعارك بين قوات الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، فور انتهاء هدنة العيد مساء الإثنين، التي تم اختراقها عدة مرات من قبل مليشيات الوفاق، بحسب المصدر.

وقال المصدر ذاته إن محوري المطار وخلة الفرجان شهدا مواجهات متفرقة بين قوات الجيش ومليشيات الوفاق، حيث أحبطت قوات الجيش محاولة التفاف للمليشيات في محور المطار وتم على أثرها تدمير 5 سيارات للمليشيات ومقتل 4 عناصر.

وأشار المصدر إلى أن تقدم قوات الجيش الليبي في محور الخلة، جاء أثناء مطاردتها لمجموعات قصفت مواقع للجيش بقذائف الهاون، مضيفا أن هذا الهجوم المضاد أسفر عن سيطرة الجيش على مواقع جديدة جديدة فرار المليشيات.

تجدر الإشارة إلى أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وافق على هدنة بدأت من يوم السبت وانتهت عصر الإثنين، شهدت بحسب مصادر موالية للجيش الليبي عدة اختراقات من المليشيات في أكثر من موقع في جبهة طرابلس.