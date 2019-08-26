من داخل محبسه.. القروي يكشف موقفه من خوض انتخابات الرئاسة في تونس

تعهّد المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، بمواصلة حملته الانتخابية وعدم انسحابه من السباق الانتخابي رغم إيقافه على خلفية تهم بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، وفق ما نقله عنه عدد من المحامين خلال زيارتهم له، اليوم الإثنين، بسجن ”المرناقية“ في تونس العاصمة.

في هذا الصدد، قال المحامي رضا بالحاج، إنه ”تمكّن من زيارة نبيل القروي داخل سجنه، وإنه ما زال يعتبر نفسه مترشحًا للانتخابات الرئاسية ويستعدّ للحملة الانتخابية، وإن القروي يتأقلم بصفة جيدة مع محيطه الجديد ومع السجناء ومع أعوان السجن“.

وكانت الشرطة التونسية أوقفت المرشح الرئاسي ورئيس حزب ”قلب تونس“، نبيل القروي؛ بتهم فساد وغسل أموال وتهرب ضريبي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه القضاء التونسي أن إجراءات إيقاف القروي سليمة وتمّت في إطار القانون، يصرّ حزب ”قلب تونس“ على أن عملية الإيقاف غير قانونية وتمت في إطار الحسابات الشخصية وبأمر من يوسف الشاهد.

في هذا الإطار، قال كمال بن مسعود، محامي الدفاع عن نبيل القروي، إنّ هيئة الدفاع قررت تقديم شكوى لمجلس القضاء العدلي ضدّ القضاة الذين شاركوا في إصدار القرار باسم دائرة الاتهام التي قال إنّه تبين اختلال تركيبتها، باعتبار أنها تضم قاضيين لا ينتميان إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي“.

وأضاف بن مسعود، في تصريح لقناة ”نسمة“ الفضائية، أن ”الهيئة قدّمت لعميد المحامين تقريرًا بخطورة ما جرى ارتكابه من اعتداء على الحريات، كما قدّمت لمحكمة التعقيب طعنًا في قرار دائرة الاتهام حتى يتسنى للمتهم استرجاع حريته.