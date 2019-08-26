المغرب يعتقل إسرائيليًا مرتبطًا بشبكة إجرامية

ألقت السلطات الأمنية في المغرب القبض على شخص إسرائيلي مرتبط بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الهويات وجوازات السفر والهجرة السرية.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من توقيف مواطن إسرائيلي (52 سنة)، بمدينة مراكش، وذلك للاشتباه بارتباطه بشبكة إجرامية متورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، وجرى تفكيكها في شهر آذار/مارس المنصرم.

وتشير التفاصيل، إلى أنّ المشتبه به حصل على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربي باستخدام وثائق مزورة، مستفيدًا من المساطر الاحتيالية التي كانت تعتمدتها الشبكة الإجرامية والتي جرى تفكيكها.

وكشف البلاغ، أن الأجنبي الموقوف مطلوب بموجب نشرة حمراء للشرطة الدولية ”الإنتربول“، وذلك للاشتباه في تورطه بارتكاب جريمة قتل متعدد ومحاولة القتل العمد، في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم.