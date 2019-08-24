المغرب.. العثماني يسابق الزمن لإجراء التعديل الوزاري

بدأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، مشاورات مع بعض قادة الأغلبية بشكل منفرد، للوصول إلى حلّ توافقي حول التعديل الحكومي الذي أمر العاهل المغربي بتنفيذه، وذلك لضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة.

وقال مصدر حزبي لـ“إرم نيوز“، إن العثماني أجرى قبل أيام اتصالات مع قادة الأغلبية، وذلك قبل الاجتماع الذي سيترأسه قائد الائتلاف الحكومي في الرباط الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر إلى أن العثماني قد يحسم ملف التعديل الحكومي في جلسات محدودة مع أغلبيته، لأن المهلة التي حددها الملك محمد السادس بدأت العد العكسي، بسبب فترة العطلة الصيفية التي أخّرت نقاش الأغلبية.

ورفض مصطفى الرميد القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية التعليق على تساؤلات ”إرم نيوز“ حول التعديل المرتقب، مبينًا أن رئيس الوزراء هو المخول رسميًا بالحديث عن تلك القضية.

وكلّف العاهل المغربي، في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الـ20 لاعتلائه العرش، رئيس حكومته سعد الدين العثماني، بتقديم ”مقترحات لتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى“.

وأبدى الملك في خطابه إصرارًا كبيرًا على إنجاح التعديل بهدف ”الدخول في مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل“، وفق تعبيره.

وتتحدث مصادر عن أن التعديل سيشمل مجموعة من قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب فشلهم بتدبير الحقائب الوزارية، وفي مقدمتهم وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، وعبدالقادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ونزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.