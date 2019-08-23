تونس.. هيئة الانتخابات تعترض على حكم إعادة 4 مرشحين للسباق الرئاسي

اعترضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على الحكم القضائي بإعادة 4 مرشحين للسباق الرئاسي، بعد أن جرى إسقاط ملفاتهم، لأنها لم تستوفِ الشروط.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، اليوم الجمعة، إن هيئة الانتخابات اعترضت على قرار القضاء الإداري المتعلق بإعادة 4 مترشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية، دون أن يوضح طبيعة هذا الاعتراض أو الخطوات المترتبة عليه.

في الأثناء، أفاد مسؤول قضائي ”إرم نيوز“ بأن القضاء التونسي أصدر حكمه النهائي بخصوص هؤلاء المرشحين الأربعة، مشددًا على ”ضرورة تجنب الدخول في صراعات وتجاذبات قد تزيد من توتير المناخ الانتخابي في تونس“.

وأكد المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، أن ”الحسم في مثل هذه القضايا هو بيد المحكمة الإدارية“، ما يشير إلى إلزام هيئة الانتخابات بتطبيق القرار.

وقبلت المحكمة الإدارية في تونس، أمس الخميس، طعون 4 متقدمين بملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، وهم البحري الجلاصي، وصحبي براهم، ومروان بن عمر، ومحمد الهادي بن حسين، ليعودوا بذلك إلى السباق الرئاسي.

وبعد إعادة المرشحين الأربعة للمنافسة، ارتفع عدد المرشحين لخوض الاستحقاق المرتقب إلى 30 مترشحًا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 31 من شهر آب/ أغسطس الجاري، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.