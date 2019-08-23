5 لاعبين يستحقون المتابعة في الدوري التونسي

فيما يلي أبرز خمسة لاعبين يستحقون المتابعة في الموسم الجديد للدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الذي ينطلق غدًا السبت.

* يوسف البلايلي (الترجي):

قاد البلايلي فريقه الترجي لإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل أن يتوج عامه الرائع بنيل لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده.

نجح الترجي في الحفاظ على لاعبه البالغ عمره 27 عامًا بعدما ذكرت تقارير إعلامية أنه سيرحل عقب تألقه مع الجزائر، ويأمل بطل تونس أن يواصل البلايلي تسجيل الأهداف وصنعها للمهاجمين في الموسم الجديد.

*طه ياسين الخنيسي (الترجي):

متصدر ترتيب هدافي الترجي الموسم الماضي برصيد عشرة أهداف، ويعول بطل تونس على مهاجمه كثيرًا في الموسم الجديد، لكنه عزز خط هجومه بالتعاقد مع إبراهيما واتارا من ساحل العاج والجزائري بلال بن ساحة لتعويضه في حال الإصابة أو معاناته من الإرهاق.

*وجدي كشريدة (النجم الساحلي):

تألق الظهير الأيمن وجدي كشريدة (24 عامًا) مع النجم في الموسم الماضي بفضل سرعته ومساهمته في الهجوم وصنع العديد من الأهداف.

قدم أداءً رائعًا مع تونس في كأس الأمم الأفريقية بمصر، وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من الأندية الأوروبية سعت لضمه لصفوفها.

*فراس شواط (الصفاقسي):

يأمل الصفاقسي في تحسن أداء مهاجمه الشاب فراس شواط البالغ عمره 23 عامًا وتطوير مهاراته أمام المرمى في الموسم الجديد؛ لقيادته للمنافسة على لقب الدوري المحلي الغائب عن خزائنه منذ 2013.

*أحمد خليل (الأفريقي):

عانى لاعب وسط الأفريقي أحمد خليل في الموسم الماضي من إصابة أبعدته طويلًا عن الملاعب وخسر مكانه ضمن تشكيلة منتخب تونس.

لكن الفريق، الذي حقق نتائج متواضعة في الموسم الماضي، يأمل في أن يستعيد اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز مستواه.