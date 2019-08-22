تونس.. القضاء الإداري يعيد 4 مرشحين للسباق الرئاسي

أصدرت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الخميس، قرارًا بإعادة 4 مرشحين للمنافسة في السباق الرئاسي، ليرتفع بذلك عدد المرشحين لخوض الاستحقاق المرتقب إلى 30 مترشحًا.

وقضت المحكمة بقبول طعون 4 متقدمين بملفات ترشح للانتخابات الرئاسية، وهم المرشح المستقل البحري الجلاصي، وصحبي براهم، ومروان بن عمر، ومحمد الهادي بن حسين.

وقال رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لصحيفة ”الشارع المغاربي“، إنه بعد قبول المحكمة الطعون التي قدّموها، تم إعادة المرشحين الأربعة ضمن القائمة الأولية للمنافسين بالانتخابات الرئاسية.

ونظرت المحكمة الإدارية، في 12 طعنًا وقضت برفض 8 طعون أخرى، في انتظار استكمال النظر في الطعون المتبقية، غدًا الجمعة، مع إمكانية إعادة مرشحين آخرين.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين، يوم 31 آب/ أغسطس الجاري.

وكان الإعلان عن القائمة الأولية للملفات أثار الجدل؛ بسبب ما يعرف بـ ”التزكيات الوهمية“ التي لجأ إليها عدد من المترشحين لتدعيم ملفات ترشحهم.

وكشفت منظمة ”أنا يقظ“ المتخصصة في متابعة مسألة الشفافية والحوكمة في إدارة الشأن العام، في وقت سابق، أنها تلقت ”اتصالات وبلاغات تتعلق بتزكيات وهمية يفترض ارتكابها من قبل 12 مترشحًا للانتخابات الرئاسية“.