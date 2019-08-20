بعد ترشحه لرئاسة تونس.. يوسف الشاهد يتخلّى عن الجنسية الفرنسية‎

أعلن رئيس الحكومة التونسية والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، تخليه عن جنسيته الثانية، وهي الجنسية الفرنسية، داعيًا بقية المترشحين للرئاسة من الحاملين جنسيات أخرى للتخلي عنها.

و أوضح الشاهد في تدوينة نشرها، اليوم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي،“فيسبوك“ أن“الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهدًا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات“.

وأضاف:“مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية، وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات“.

و تابع قائلًا:“على الذين يسعون إلى تحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية ألا ينتظروا الفوز حتى يقوموا بذلك، وأدعو كل المترشحين بهذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء“.

وهذه أول مرة يُعلن فيها الشاهد حمله جنسية ثانية منذ دخوله عالم المناصب العليا، وبعد 3 سنوات من تعيينه رئيسًا للحكومة.