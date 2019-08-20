النقابات التعليمية في المغرب تحتج على حكومة العثماني بسبب ”قانون التعليم“

انتقد الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، العضو في اتحاد النقابات العالمي والذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم، تمرير الحكومة المغربية، مشروع قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين في البرلمان.

وقال الاتحاد في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن“قانون الإطار يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، والخصخصة، والتمويل، والشراكات، واللغات، والبرامج، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي“.

وشدد الاتحاد على أن“خصخصة التعليم تتناقض كليًا مع مبادئ المساواة والإنصاف، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز“، معربًا في الوقت ذاته عن ”بالغ القلق إزاء السرعة العالية لعملية خصخصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، خاصة منذ العام 2000، باسم الشراكات عام وخاص“.

ورأت النقابات أن“القانون سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم الشراكات مع المجتمع المدني والأسر، وأن القانون لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم، من المربّين والمربيات في التعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف“.