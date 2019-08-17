المغرب.. مهاجرون يغتصبون شابين في الدار البيضاء

أقدم مهاجرون غير شرعيين، في المغرب على اغتصاب شابين في مدينة الدار البيضاء، حيث سجل أحد الشبان (22 عامًا) شكوى لدى الشرطة، تفيد بتعرضه وصديقه (30 عامًا) للاغتصاب الجماعي.

وقال المشتكي إن المعتدين استدرجوهما إلى الشقة التي يقيمون بها في الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، بهدف الاغتسال، لكنهما تعرّضا للاغتصاب.

وداهمت الشرطة صباح اليوم السبت الشقة التي جرت فيها الحادثة، واعتقلت 3 من المتهمين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المتهم الرابع، بحسب موقع ”أخبارنا“ المغربي.

ويتواجد عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الإفريقية بمختلف المدن المغربية، خصوصًا الدار البيضاء التي استقر بها الكثير منهم بعد الحصول على عمل مؤقت.