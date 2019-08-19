شبهة تزوير تجرّ المرشح الرئاسي حاتم بولبيار إلى القضاء في تونس

أعلن النائب عن حركة النهضة الإسلامية، ماهر المذيوب مساء الاثنين رفع دعوى قضائية بتهمة التزوير ضد المترشح للانتخابات الرئاسية المستقيل من الحركة حاتم بولبيار، وذلك على خلفية ورود اسمه في قوائم المزكين له في السباق الرئاسي المرتقب منتصف الشهر المقبل.

وأعلن ماهر مذيوب أنه تقدم اليوم أيضًا بتوضيح وشكوى لرئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد فيهما أنه زكّى المترشح إلياس الفخفاخ للانتخابات الرئاسية المبكرة و أنه نفى نفيًا قاطعًا أن يكون قد زكى حاتم بولبيار.

ويأتي ذلك وسط تحفظات مرصودة بشأن بعض التزكيات النيابية التي ثبت أن هناك تلاعبًا بها وأن نوابًا تولوا تزكية أكثر من مترشح ونوابًا آخرين نفوا أن يكونوا قد زكوا أي مترشح، بعد ورود أسمائهم في قوائم المزكين للمترشح المستقل القريب من حركة ”النهضة“ حاتم بولبيار، المتقدم للانتخابات بـ 11 تزكية نيابية.

من جانبها، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، حاتم بولبيار،القيادي السباق بحركة ”النهضة“ الإسلامية إلى الانسحاب من سباق الرئاسة المرتقب يوم 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأقرّ عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي في تصريح إذاعي، بوجود تزكيات مزدوجة من قبل بعض النواب للمترشح للانتخابات الرئاسية، حاتم بولبيار.