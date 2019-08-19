الجزائر.. الإيقاع بأشخاص اختطفوا شابًا واعتدوا عليه جنسيًا

أقدم 3 أشخاص على اختطاف شاب يبلغ من العمر 26 في محافظة ”أم البواقي“ شرق الجزائر، وقاموا بالاعتداء عليه جنسيًا وتعذيبه.

وقالت مصادر محلية: إن ”الضحية اقتيد إلى غابة ثم مورس عليه الفعل المخل بالحياء بعد الاعتداء عليه جسديًا وتعذيبه، ثم تصويره في وضعيات خادشة للحياء“.

وتقدم الضحية بشكوى رسمية لدى الجهات الأمنية في مدينة ”عين فكرون“، حيث أرفق في الشكوى تقريرًا طبيًا يثبت الاعتداء عليه جنسيًا وجسديًا.

ونجحت التحريات الأمنية بالتوصل إلى المتهمين، حيث جرى اعتقالهم وتحويلهم إلى القاضي الذي قرر إيداعهم الحبس المؤقت، بانتظار محاكمتهم لاحقًا بتهمة الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي.