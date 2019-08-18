الجزائر تطرد صحفيًا مغربيًا عضوًا في ”هيومن رايتس“

أمرت محكمة جزائرية، يوم الأحد، بطرد الناشط المغربي أحمد بن شمسي، عضو المنظمة الأمريكية “هيومن رايتس ووتش”، بتهمة دخوله الجزائر من دون ترخيص من وزارة الخارجية.

ويشغل بن شمسي منصب مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ونشر عديد المقالات في صحيفة “لوجون أفريك”، علاوة على عمله بموقعين مغربيين، وهما “نيشان” بالعربية و”تال كال” بالفرنسية.

وفاز بجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل صحفي استقصائي في العالم العربي مرتين، فيما قالت صحف جزائرية إن بن شمسي شغل مناصب مسؤولية في وزارة البيئة المغربية.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إنه جرى توقيف نشطاء جزائريين بتهمة ”التخابر مع جهات أجنبية“، لتعاملهم مع بن شمسي الذي دخل التراب الجزائري في ذروة الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.