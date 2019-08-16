تونس.. المرشح الرئاسي الزبيدي يتعهد بإعادة العلاقات مع سوريا

تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية عبدالكريم الزبيدي، بإعادة فتح سفارة بلده في سوريا، وفتح ملف جهاز الاغتيالات السري التابع لحركة ”النهضة“، في حال وصوله إلى كرسي الرئاسة.

وقال الزبيدي، في بيان أصدره الخميس: ”أتعهد بالعمل على التطبيق الصارم للقانون وإعلاء الحقيقة بعيدًا عن كل حسابات سياسية في ملفات الاغتيالات والتسفير والجهاز السري“.

كما تعهد بتقديم ”مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية ومراجعه الموازنة بين احترام الديمقراطية والحريات وبين ضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها في أجل زمني أقصاه 25 يوليو/ تموز العام 2020“.

وأكد وزير الدفاع التونسي المستقيل أنه ”سيبادر بإعادة فتح سفارة تونس لدى دمشق بكامل طاقمها في أجل زمني لا يتجاوز 20 مارس/ آذار العام 2020″.

وقال إن ”مرجعنا في ذلك، المصالح العليا للدولة التونسية، والشعبين التونسي والسوري الشقيقين، والنأي ببلادنا عن صراعات المحاور الإقليمية“.

كما تعهد الزبيدي بالعمل على ”استعادة الأمن الاجتماعي، ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية“.