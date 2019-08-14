تونس.. السبسي الابن يدعو رئيس الحكومة و7 وزراء إلى الاستقالة الفورية

حذّر نجل الرئيس التونسي الراحل حافظ قائد السبسي، الممثل القانوني لحزب حزب نداء تونس من أنّ الوضع في البلاد بات خطيرًا ومخيفًا، داعيًا رئيس الحكومة والوزراء الذين قدموا ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية بضرورة الاستقالة الفورية من مناصبهم.

وقال السبسي الابن في تدوينة مساء أمس الأربعاء على فيسبوك: إن ”طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية جريئة تضمن للبلاد الأمن والاستقرار وتعيد للشعب الأمل وللدولة الهيبة والإشعاع بين الأمم“ وفق قوله.

وأضاف ”لهذا وغيره سنظل أوفياء لرسالة الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي ومنهجه ومدرسته السياسية الإصلاحية وسندافع عن كل المكاسب التي حققها على درب ترسيخ الديمقراطية والمحافظة على مكاسب الجمهورية والحريات والقطع مع كافة أساليب الإقصاء ومحاولات الهيمنة على مفاصل الحكم دون وجه حق“

وذكّر الممثل القانوني لـ ”نداء تونس“، أن ”حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي كانت التزمت بعدم الترشح لانتخابات 2011 حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة وتكون للحكومة مصداقيتها“، على غرار حكومة المهدي جمعة في 2014 التي التزمت بالحياد حينها.

وكان السبسي يشير إلى التزام كل حكومة مباشرة لمهامها بعدم الترشح للاستحقاق الانتخابي المقبل، وأنّ حكومة الشاهد خرقت اليوم هذه القاعدة ورفض رئيسها ووزراؤه المترشحون للانتخابات المقبلة الاستقالة من مناصبهم.